Ahlak, ekonomi, deprem, mülteci, terör, demokrasi, dış politika, eğitim, sağlık, adalet temaları işlenen seçim kampanyası serisinin altıncı videosu; “İhanetin Bedeli” oldu.

Hazırlanan video; Ak Parti iktidarının terör ve millî güvenlik alanlarındaki sorumsuzlukları, ciddiyetsizlikleri ve tutarsızlıkları üzerinden işlendi.

“HAFIZALARDAN SİLİNMEYEN ALÇAK BİR KARŞILAMA”

“Ak Yapım Sunar’’ yazısıyla açılışı yapılan video, şehit yakınlarının yürek burkan görüntüleri ile başladı. “Hafızalardan silinmeyen alçak bir karşılama” seslendirmesiyle 2009 yılında Habur Sınır Kapısı’nda karşılanan 34 pkklı teröristin teslim olmalarının ardından tamamının serbest bırakılmasına yer verildi.

“HABUR’DAN OSLO’YA UZANAN BİR REZALET”

Videonun ikinci bölümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2010 yılındaki; “Benim veya arkadaşlarımın bir terörist başıyla masaya oturduğunu ispat edemezseniz şerefsizsiniz.” sözlerinin ardından 2012 yılındaki “Bir başbakan olarak ben arkadaşlarımı İmralı’ya gönderdim. Bu adımları İmralı’da da Oslo’da da attık.” ifadeleri “Habur’dan Oslo’ya uzanan bir rezalet” seslendirmesiyle işlendi.

“ÇÖZÜM DİYE PAZARLANAN BİR İHANET”

Videonun üçüncü bölümünde; “Çözüm diye pazarlanan bir ihanet” seslendirmesiyle Mehmet Öcalan’ın kardeşi terörist başı Abdullah Öcalan’la görüşmek için İmralı’ya gidişine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; “Aileyi gönderdik. Mehmet gitti.” söylemlerine yer verildi.

“7’DEN 77’YE YARALI, KARDEŞLİĞİNE KAST EDİLEN BİR MİLLET”

Videonun dördüncü bölümünde; şehit yakınlarının feryatlarına yer verilirken terörist başı Abdullah Öcalan’ın emniyet tarafından aranan kardeşi Osman Öcalan’ın 2019 yılında TRT’de konuşmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; “Arandığını bilmiyorum.” ifadesi ele alındı.

İçişleri Bakanı Soylu’nun teröristlere yönelik; “Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Adım atamıyorlar, kıpırdayamıyorlar da kıpırdayamayacaklar da.” sözlerinin ardından 13 Kasım 2022’de Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen terör saldırısı “7’den 77’ye yaralı, kardeşliğine kast edilen bir millet” seslendirmesiyle işlendi.

“HAİNİN ÖNÜNÜ AÇAN BÜYÜK BİR KUMPAS”

Videonun beşinci bölümünde; FETÖ iftiralarıyla 2.kez tutuklama kararı çıkarılmasının ardından intihar eden Deniz Yarbay Ali Tatar anıldı. Ergenekon kumpas davalarında 5 yıl tutuklu kalan Emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur’un; “Ergenekon denilen dava Türkiye Cumhuriyeti’ni çökertmek amacıyla fetullahçılar tarafından ki biliyoruz kimlerin ne olduğunu... Hiç unutmayacağız!” sözlerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ lideri Fethullah Gülen için sarf ettiği; “Gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz.” sözleri ve “Ne istediniz de alamadınız?” ifadeleri işlendi. 2009 yılında Kozmik Oda’nın aranması ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin devlet sırrı niteliğindeki belgelerinin FETÖ üyeleri tarafından ele geçirilmesi “Hainin önünü açan büyük bir kumpas” seslendirmesiyle hatırlatıldı.

“TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYAMAYAN ACİZ BİR HÜKÛMET”

Videonun son bölümünde; “Terörle arasına mesafe koyamayan aciz bir hükûmet” seslendirmesiyle Cumhur İttifakı’na destek veren ve seçimlere Ak Parti listelerinden giren HÜDA-PAR’ın Hizbullah terör örgütü ile yakınlığının altı çizildi.

Videoda, HÜDA-PAR Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun “hizbullah benim için bir terör örgütü değildir.” sözleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ak Parti’yi hizbullahla ilişkilendirme gayreti içerisine girmek bir densizliktir, namertliktir.” ifadeleri de yer aldı.

Videoda Gaffar Okan hatırlatmasıyla birlikte 14 Mayıs seçimleri için görüşen HÜDA-PAR Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı arka arkaya verildi.

“14 MAYIS’TA TÜRKİYE TARİH YAZACAK!’’

Videonun sonunda ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ve çeşitli demografilerden vatandaşların yer aldığı illüstrasyon çizimlerin yer aldığı görsel ile birlikte Akşener’in; ‘’Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak!’’ ifadelerine yer verilerek 2023 yılında; Atatürk’ün vizyonu, her daim ileri düsturu, 1923 ruhu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in liderliğinde Türkiye’nin tarih yazacağı mesajı verildi. (Advertorial)