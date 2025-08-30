İYİ Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Ayberk Cebe, yaptığı yazılı basın açıklamasında AK Parti gençlik kollarını eleştirdi. Cebe, Gazze için düzenlenen etkinliğe düşük katılım olduğunu savunarak, programın “samimiyetsiz” olduğunu iddia etti.

Cebe açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

“Gazze için sözde destek programı yapıyorsunuz, ortada on kişi yok. Çünkü sizin gençliğinize kimse güvenmiyor. Her şeyiniz sahte, çalışmalarınız sahte. İnşaatlarda gariban babalarımızın, abilerimizin üzerinden elinizde kola, fanta ile reklam yapıyorsunuz. İşiniz gücünüz reklam! Bu mu gençlik, bu mu program?”

AK Parti gençlik kollarının Gazze programını eleştiren Cebe, “Elinizde bütün imkânlar var, para var. İl başkanımın dediği gibi, TikTokçu başkan size her şeyi önünüze sermiş; yine de toplasan elli kişi yok! İnsan biraz utanır. Bu programla AK gençlik sınıfta kalmıştır” dedi.

Cebe, İYİ Parti gençliği olarak farklı bir duruş sergilediklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Gençlik olarak cebinizde Marlboro sigarasıyla İsrail protesto edilmez! Biz Ay-Yıldız’ın gençleriyiz, Gazze’nin ve tüm mazlumların yanındayız. İsrail; namussuz, alçak, kan emici, Müslüman düşmanı bir devlettir. Allah, bu zalimlerin ve onların yanında duranların iki cihanda da yakasını bir araya getirmesin. İYİ Gençlik reklamla değil, imanla ve samimiyetle ayaktadır.”

Muhabir: Haber Merkezi