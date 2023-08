Tahmini Okuma Süresi: dakika

İYİ Partililer, Büyük Taarruzun 101. yıldönümünde Afyonkarahisar'ın Kocatepe beldesinde bir araya geldi. Açık alanda miting şeklinde organize edilen toplantıya İYİ Parti’nin 81 il teşkilatından geniş katılımlar sağlandı. İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, ilçe başkanları, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyelerinden oluşan kalabalık bir heyet, partinin Afyonkarahisar programına katıldı. İl Başkanı Erkan Yıldız ve Çorum heyeti, Genel Başkan Meral Akşener’in mitingine katılırken, ayrıca genel merkez yöneticileriyle de görüşme imkanı buldu.

Mitingde konuşan Genel Başkan Akşener, tüm siyasi partilere, seçime ayrı ayrı girme çağrısı yaptı. Meral Akşener’in fotoğrafı ve parti bayrakları ile donatılan alanda kürsüde Büyük Taarruzun komutanı Mustafa Kemal Atatürk ile Malazgirt Savaşı’nın komutanı Alparslan’ın resimlerinin yer aldığı "Milletiyle beraber ilelebet muzaffer" sloganı dikkat çekti.

“Yeni bir yola çıkmak için buradayız” diyerek önümüzdeki yerel seçimlerde tüm siyasi partilere kendi adaylarıyla seçime katılma çağrısı yapan Akşener, “Bugün hep birlikte buradayız, inanıyorum ki her yıl artarak burada olacağız. Seçimlerin üzerinden tam 90 gün geçti. Seçim teamüllerine göre bu 90 gün önemlidir. Bu sürede biz de muhasebemizi yaptık. AK Parti, seçimlerden hemen önce milletimize birçok vaatte bulunmuştu. İlk 90 güne bakıldığında bu vaatlere bırakın yaklaşmayı, her geçen gün uzaklaştıklarını görüyoruz. Biz bu vaatleri hiçbir zaman gerçekleştirme niyetinde olmadıklarını biliyorduk ama seçim biter bitmez milletimizin elinde avucunda olanı hoyratça çekip koparmalarını da beklemiyorduk. Yapılan son maaş zamları erimeye başladı. Asgari ücret zammı daha hesaba yatmadan açlık sınırının altında kaldı. Enflasyonla mücadele edeceğiz diye başladıkları her cümle dönüp dolaşıp 'faturayı millete keseceğiz' diye bitiyor” ifadesini kullandı.

Akşener ayrıca 2024 yerel seçimlerinde izleyecekleri yol hakkında da bilgiler vererek; “Yerel seçimi bir genel seçim rekabeti çerçevesinde okumadan, yerel özellikleri dikkate alarak, milletimizin iradesinin tecellisine imkan sağlayacağız” şeklinde konuştu.