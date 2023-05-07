Akşener, İstanbul’da kendilerini karşılayan coşkulu kalabalığı torunuyla selamlayarak vatandaşlara seslendi.

“BİR KEMAL’E, BİR MERAL’E’’

Akşener konuşmasına kalabalıklar arasından gelen; “Başbakan Meral’’ sloganlarına; “Öyle ‘Başbakan’ demekle olmaz. Oylarınızı istiyorum, oylarınızı. Bir Kemal’e, bir Meral’e’’ sözleriyle başladı.

“AMA MİNİCİK BİR İSTEĞİM VAR SİZDEN. HER CHP’Lİ AİLEDEN SADECE TEK BİR OY İSTİYORUM. BİR TANECİK.’’

14 Mayıs akşamında Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı seçileceğini söyleyen Akşener; “Birleşe birleşe kazanıyoruz. Ortada bir sorunumuz yok. Ama minicik bir isteğim var sizden. Her CHP’li aileden sadece tek bir oy istiyorum. Bir tanecik. Ama biz bütün İYİ Partililer çok çalışıp Sayın Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı için oraya şak diye basacağız.’’ diye konuştu.

“BÜTÜN PSİKİYATRLARI, BU ABİLERİ TEDAVİ İÇİN DAVET EDİYORUM. GERÇEKTEN CEZAİ EHLİYETLERİ KALMADI.’’

Yaklaşık 50 yıllık siyasi bir hafızaya sahip olduğunun altını çizen Akşener; “Hayatımda bu kadar rezil bir seçime ilk defa gidiyoruz. Hakaretlerin, tehditlerin, küfürlerin havada uçuştuğu bir seçim. Türk milletine ‘işgalci, darbeci’ diyen bir dil. Allah’ım Yarabbim bütün psikiyatrları, bu abileri tedavi için davet ediyorum. Gerçekten cezai ehliyetleri kalmadı. En tepesinden ve bugün bakanlık makamında oturanlara kadar hepsi aynı.’’ dedi.

“YEŞİLDAĞ AİLESİNİN BİR FERDİ O KASETTE NASIL HIRSIZLIK YAPILDIĞINI ANLATIYOR’’

Akşener; “Recep Bey ortada belli olmayan bir kasetten bizatihi bahsediyorsun da. Yahu dün sizin en yakın aile dostunuz seninle beraber başına bir iş gelmesin diye hapse giren Yeşildağ ailesinin bir ferdi bir kaset yayınladı. O kasette çok enteresan nasıl hırsızlık yapıldığını anlatıyor.’’ diyerek geçtiğimiz akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın isimlerden Ali Yeşildağ’ın yayınladığı videoya ilişkin konuştu.

’RECEP BEY, BİZE İFTİRA ATMAK YERİNE SEN BU VİDEOYU SORGULA. BU 1 MİLYAR DOLAR KİMİN CEBİNE GİRMİŞ? ALİ YEŞİLDAĞ’IN İDDİASINA GÖRE SENİN CEBİNE GİRMİŞ.’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Antalya havalimanı işletmesinden 1 milyar dolar alındığını söyleyen Akşener; “Recep Bey, hazır kaset orada. Hazır video orada. Bu iddiaları soruşturman gerekiyor sen Cumhurbaşkanısın. Bize sövmek yerine, bize küfretmek yerine, bize iftira atmak yerine sen bu videoyu bir sor bakalım. Sorgula bu 1 milyar dolar kimin cebine girmiş? Ali Yeşildağ’ın iddiasına göre senin cebine girmiş.’’ dedi.

“ADAMLA BENİ DÖVÜŞTÜRECEKSİNİZ’’

Akşener’in konuşması esnasında kalabalıklar arasından gelen; “Hırsız Tayyip’’ sloganlarına ilişkin Akşener; “Bak şimdi ama böyle diyorsunuz. Adam çıkacak diyecek ki; ‘Bu bayanın dokunulmazlığı da yok, bugünler daha iyi günlerin bayan’ diyecek. Ondan sonra al başına belayı, adamla beni dövüştüreceksiniz.’’ diye konuştu.

“CEBELLEZİ NE KADAR OLDU?’’

İhalelerde yolsuzluk iddialarına ilişkin konuşan Akşener; “Havaalanları, köprüler işte onlar da 3 milyar dolara yapılacak, 11 milyar dolara yaptırıldı. 5 milyarlık yeri 3 milyara verdiğinde 1 milyar dolar cebelleziymiş. 3 milyara bitecek yeri 11 milyar dolara bitirttiğin zaman hesap şu. Cebellezi ne kadar oldu?’’ diye konuştu.

‘MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ’ DEDİNİZ GICIK OLDU, UYUZ OLDU BİLESİNİZ. ÇÜNKÜ ATATÜRK’Ü HİÇ SEVMİYORLAR’’

Akşener, vatandaşlara; “Fatih’in İstanbul’u, Atatürk’ün İstanbul’u, Mavi Gözlü Bozkurt’umuzun İstanbul’u…’’ dediği esnada kalabalıklar arasından gelen; “Mustafa Kemal’in askerleriyiz’’ sloganlarına şu sözlerle karşılık verdi:

“Bak işte bundan uyuz oldu adam şimdi. Kesin uyuz oldu. ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ dediniz gıcık oldu, uyuz oldu bilesiniz. Çünkü Atatürk’ü hiç sevmiyorlar. Hiç hoşlanmıyorlar. Cumhuriyetten nefret ediyorlar.’’

“KİMİNİZİN KARDEŞİ, KİMİNİZİN VALİDESİ, KİMİNİZİN ABLASINA DA MİNNOŞ 1 OY RİCA EDİYORUM EFENDİM.’’

Akşener, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin; “14 Mayıs günü cebinizden giden paraların, çocuklarınızın geleceğinden giden paraların devam etmesini istiyorsanız ki istemiyorsunuz. Harama el uzatmayan, hakkında bu tarz asla dedikodu çıkmamış, söylenti çıkmamış, dürüstlüğüne harama el uzatmamasına hepimizin kefil olduğu 13 Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçeceksiniz. Tabii burada bulunan kiminizin kardeşi, kiminizin validesi, kiminizin ablasına da minnoş 1 oy rica ediyorum efendim.’’ dedi.

“PARS AKŞENER, BİZİM PARTİMİZİN KURULUŞUYLA BERABER BÜYÜYEN BİR ÇOCUK. BANA YAPILANLARIN MİSLİ ONA YAPILDI.’’

Akşener, konuşmasının sonunda torunuyla çıkma sebebini şu sözlerle anlattı:

“Pars Akşener, bizim partimizin kuruluşuyla beraber büyüyen bir çocuk. Bana yapılanların misli ona yapıldı. Onu tanımanızı istedim. Sadece o ve onun gibi çocuklar için bile seçime gideceğiz, sandığı koruyacağız ve bu harami düzeni, hırsızlık düzenini ortadan kaldıracağız!’’

(Advertorial)