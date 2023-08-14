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Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya İYİ Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İlçe Başkanları, İl ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları ve gençlik kolları ile çok sayıda partili katıldı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in Başkanlığı’nı yaptığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajı verilirken, yaklaşan yerel seçimdeki yol haritaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Şahiner, “Yaklaşan yerel seçimlere büyük bir dinamizmle, heyecanla, geçmişteki eksikliklerden paylar çıkararak birlik beraberlik içerisinde hazırlanarak var gücümüzle yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız da; “Bugün teşkilatlarımızla buluştuk. Seçimlere dair istişarelerde bulunduk. Yerel seçimlerin startını da verdik. İşi ile uğraşan selamete, kişi ile uğraşan felakete gider.. Bizim işimiz Çorum. Çorum için kim hayırlı bir iş yaparsa onun her zaman yanında oluruz Ayağımıza takoz olanları da ilk durakta indirmesini de iyi biliriz” dedi.