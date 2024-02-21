İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız’ın verdiği bilgiye göre Çorum merkez Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyelikleri için adaylar belirlenerek Seçim Kurulu’na iletildi.

Buna göre Belediye Meclisi’nde Bekir Özsaçmacı, Menekşe Fakı, İslam Çağrı Çağlayan ve Hakkı Şenel kontenjan adayı olarak belirlenirken, Meclis üyeliklerinde ise Selahattin Ezer, Hakan Kaynar, Daver Eker, Süleyman Arda Afat, Meral Özeşer, Ali Seçil, Ömer Baykan Emniyet, Ömer Köşkerler, Özden Atak, Onur Zelveci, İbrahim Kuzan, Hülya Erikli, Hasan Esen, Metin Yenihan, Mehmet Ertekin, Murat Tırhış, İsmail Akyol ve İlhan Taşkın’ın ismi belirlendi.

İYİ Parti merkez İl Genel Meclisi üyeliklerine ise Alirıza Ceylaner, Ali Balakcı, Lütfi Kaynak ve Selahattin Denizer aday gösterildi.

(Volkan SINAYUÇ)

Editör: HABER MERKEZİ