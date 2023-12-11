Bugün de böyle.

Hep ruh karartan yazılar yazıp, sevimsiz olacak değiliz ya; bugün de böyle…

Bugün de bir şiir.

Ayırdında mısınız bilmem, giderek yok oluyor arkadaşlıklar, dostluklar, aramalar, sormalar…

Demek ki iyi insanlar biriktirememişiz.

İyi dostlar bulamamışız.

İyi dostluklar kuramamışız.

Her tanıştığımızı dost kabul edip, dost sanmışız.

Dost dediklerinizi, dost sandıklarınızı şöyle bir gözünüzün önüne getirin.

Kaçı kaldı?

Kaçı arayıp, soruyor sizi?

??!!...

Demek ki…

Demek ki iyi insanlar biriktirememişsiniz…

Gerekirse sıfırdan başlayın.

Tartın, biçin, ince eleyip, sık dokuyun ama mutlaka iyi insanlar biriktirin…

Aşağıdaki şiirimde belirtip, vurguladığım gibi

* * *

İyi insanlar biriktirin...

Sizi siz olduğunuz için kabul eden,

Yanlış yaptığınızda sizi kırmadan düzelten, elinizden tutan,

Düştüğünüzde yerden kaldıran insanlar...

İyi insanlar biriktirin...

Arkanızdan konuşanlara hadlerini bildiren,

Gıyabınızda bile dost olan,

Yaranıza merhem,

Kalbinize, gözlerinize, ruhunuza sevinç olan insanlar...

İyi insanlar biriktirin...

Yoklukta da yanınızda olan,

Sizi, sizden çok düşünen,

Size arka çıkan, arkadaş olan,

Yüzünüze gülerken arkanızdan konuşmayan...

İyi insanlar biriktirin…

Hata yaptığında özür dileyen,

Bencil değil, elci olan,

Size yaptığı iyiliği unutan,

Kendisine yaptığınız iyiliği asla unutmayan...

İyi insanlar biriktirin...

Bir gün yollarınız ayrıldığında, sırrınızı namusu bilen,

Kuyunuzu kazanlara karşı sizi uyaran,

Yolunuza pusula olan insanlar...

İyi insanlar biriktirin...

Kaybolduğunuzda size yol gösteren,

Dosdoğru doğrularla doğrulup,

Eğri yola düştüğünüzde size istikamet olan,

Size hakkı ve sabrı tavsiye eden...

İyi insanlar biriktirin...

Kitap okuyan, çay içen,

Türkü dinleyip çiçek yetiştiren

Elleri fesleğen kokan,

İnce, naif insanlar...

İyi insanlar biriktirin...

Kibirsiz, riyasız, samimi, içten,

Pencere pervazlarına kuşlar için ekmek koyan,

En az iki şiiri ezbere okuyan,

Ve ağlamayı bilen insanlar...

İyi insanlar biriktirin...

Paranın, mevkinin, makamın, rozetin kölesi olmayan,

Doğru bildikleri için bunlardan vazgeçmeyi bilen,

İnsanları renk, dil, din, ırk olarak ayırmayan,

İnsana insanca bakan insanlar...

İyi insanlar biriktirin...

Yağmurda ıslanmayı seven,

Serçeleri ve güvercinleri seyreden,

Yıldızları izleyip hayal kuran,

Düşküne, mağdura mazluma el uzatan,

Koca yürekli insanlar...

İyi insanlar biriktirin...

Geceyi içine çekmeyi bilen,

Ve sabahın seherinde uyanmayı bilen,

Ve yetime, yoksula, kimsesize gülümseyebilen,

Derin düşünceli insanlar...

İyi insanlar biriktirin...

Papatyaları, kırlarda kuş seslerini,

Karanfil kokusunu,

Sıcak ekmek kokusunu seven,

Günün herhangi bir vakti sırf sesinizi duymak, hatırınızı sormak için arayan,

Kalbi güzel insanlar biriktirin...