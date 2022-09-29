Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B Grubu’nda yer alan ve 2022-2023 Sezonunun ilk maçını 2 Ekim Pazar günü, Tokat temsilcisi Niksar Belediye ile, Erbaa’da oynayacak olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde hedef galibiyet olarak belirlendi. Başantrenör Yusuf Biçer, 1.Lig’deki ilk maçlarını oynamanın heyecanını yaşadıklarını belirtirken, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

İyi bir kadro kurduklarını ve iyi de bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kaydeden Yusuf Biçer, bu bağlamda geçtiğimiz hafta ev sahipliği yaptıkları dörtlü turnuvanın son derece verimli geçtiğinin altını çizdi. Büyük oranda sezona hazır olduklarını kaydeden başantrenör Biçer, “ İlimizde yapılan voleybol turnuvasında, 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak ikinci olduk. Bizim için oldukça verimli bir turnuva oldu. Ufak tefek sakatlıklarımız oldu ama çok şükür ciddi bir problemle karşılaşmadık. İlk hafta, tam kadro olarak sahada yer alabileceğiz.

Ligin başlamasına artık çok kısa bir süre kaldı. Takımımızda doğru giden şeyleri gördüğümüz gibi, eksiklerimizi de görme fırsatı yakaladık. Eksikleri gidermeye yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Bildiğiniz üzere, 2 Ekim’de başlayacak sezonun ilk maçını Niksar Belediye ile Tokat-Erbaa’da yapacağız. 1.Lig’deki ilk maçımız olması nedeniyle, bizim için özel bir anlamı var. İnşallah deplasmandan galibiyetle dönüp, lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu, bizim için çok önemli. Oyuncularımız da bunun farkındalar.

Ana hedefimiz, uzun lig maratonu sonunda Efeler Ligi’ne yükselmek. Bunu daha önce ifade etmiştik. Bu noktada, Çorum halkının desteğini ve dualarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

