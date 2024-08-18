Özellikle yaz aylarında yaşanan sıcak hava ve düşük nem oranları, anız yangınlarının yayılmasını kolaylaştırıyor. Tarım alanlarının temizlenmesi amacıyla bırakılan anızlar, bazen kontrolsüz bir şekilde tutuşturulabiliyor. Ancak bu yangınlar, tarım arazilerinin ötesinde geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerine ve doğal ekosistemlere zarar verebiliyor. Son dönemdeki anız yangınları, hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük bir tehlike oluşturuyor.

Anız yangınlarının en yaygın nedenleri arasında, bazı çiftçilerin tarlalarını temizleme yöntemleri, ihmaller ve kazalar yer alıyor. Özellikle yüksek rüzgar hızları, yangınların hızla yayılmasına ve kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Alaca Belediyesi İtfaiye Amiri Murat Bulut, anız yangınlarının ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğine ve hava kirliliğine neden olabileceğine dikkat çekerek, bu yangınların toprağın verimliliğini olumsuz etkileyerek uzun vadede tarımsal üretkenliği azalttığını ifade etti.

Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri, anız yangınlarıyla mücadele konusunda çeşitli önlemler alıyor. Gelen bütün ihbarları değerlendirdiklerini ve anında müdahale ettiklerini ifade eden Murat Bulut, yangınların kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi amacıyla çeşitli stratejiler uyguladıklarını ifade etti. Çiftçilere anız yakmanın tehlikeleri konusunda her platformda bildirimde bulunduklarını aktaran Bulut, çiftçilerimize anız yakmanın yerine alternatif temizleme yöntemlerini tercih etmelerini öneriyoruz. Ayrıca, anız yangınlarının kontrolsüz bir şekilde yayılmaması için tarım alanlarının sınırlarını belirleyen güvenlik şeritleri oluşturulması ve bu konuda daha sıkı denetimlerin yapılması gerekiyor. Tarım alanlarının korunması ve çevresel hasarın azaltılması için tüm vatandaşların bilinçli olması ve yetkililerin önerilerine uyması gerekiyor” dedi.

Editör: Haber Merkezi