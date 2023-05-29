İş arayan vatandaşlar, "sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr" adresi üzerinden firmalar hakkında bilgi alabilecek ve firma yetkilileri ile güvenli bir şekilde görüşme gerçekleştirebilecek. Ayrıca iş yerlerinin stantlarına dijital ortamda iş başvurusu, canlı çevrim içi seminerlere katılım, canlı olarak işverenlerle yazışabilme ve internet üzerinden iş görüşmeleri yapabilme imkânı gibi tüm hizmetler tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

İlimizin de içinde bulunduğu Karadeniz 2. Bölgesel sanal istihdam fuarı 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Amasya, Kastamonu, Giresun, Gümüşhane, Ordu ve Trabzon’un dahil olduğu 7 ilde iş arayan ve işverenleri bir araya getirecek.

İşveren ve iş arayanlara zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan Sanal İstihdam Fuarı'nda iş arayan vatandaşlar, "sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr" adresi üzerinden firmalar hakkında bilgi alabilecek ve firma yetkilileri ile güvenli bir şekilde görüşme gerçekleştirebilecek. Ayrıca iş yerlerinin stantlarına dijital ortamda iş başvurusu, canlı çevrim içi seminerlere katılım, canlı olarak işverenlerle yazışabilme ve internet üzerinden iş görüşmeleri yapabilme imkânı gibi tüm hizmetler tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

Sanal Fuarı ziyaret etmek isteyen iş arayanların izleyeceği adımlar şu şekilde sıralandı:

1) Cep telefonu, bilgisayar veya tabletinizden https://sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr/login adresine girin,

2) Kayıt olun,

3) Fuar tarihlerinde size gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapın,

4) Profilinize önceden hazırladığınız CV yi yükleyin veya yeni CV oluşturun,

5) Katılımcı firma yetkilileri ile görüşün, firmalar ile iş ve meslek danışmanları tarafından düzenlenecek seminerlere katılarak iş arama süreçleri ile işgücü piyasasına ilişkin bilgi düzeyinizi artırma imkanına sahip olun,

6) İstediğiniz firmaya CV ’nizi bırakın.

Çalışma ve İş Kurumu Çorum İl Müdürü Levent Tuzcu’nun verdiği bilgiye göre, iki gün sürecek Fuar’da, kurumsal markaları en iyi şekilde tanıtmak, personel ihtiyacına yönelik özgeçmiş havuzu oluşturmak, iş başvurusunda bulunanlarla online görüşme yapmak ve eleman ihtiyacını karşılarken network ağını da geliştirmek mümkün.

Levent Tuzcu, “Tüm iş arayan vatandaşlarımızı ilk defa düzenlediğimiz sanal istihdam fuarımıza davet ediyorum. Çorum olarak ilimiz sanayisine yön veren 23 firmamız sanal istihdam fuarında stantlarını açarak iş arayanlarla buluşacaktır.” dedi.