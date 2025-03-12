AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahlatcı, mesajında İstiklal Marşı’nın, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesini en güçlü şekilde yansıtan bir destan olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“İstiklal Marşı, milletimizin vatan sevgisini, bağımsızlık aşkını ve inancını dizelere döken, ebediyete kadar gururla okuyacağımız bir bağımsızlık manifestosudur. Mehmet Akif Ersoy, bu büyük eseriyle milletimizin istiklal ruhunu ve vatan sevgisini en güçlü şekilde ifade etmiş, bizlere unutulmaz bir miras bırakmıştır. İstiklal Marşı, yalnızca bir şiir değil, aynı zamanda milletimizin ortak vicdanının ve mücadele ruhunun simgesidir.”

Ahlatcı, Mehmet Akif Ersoy’un hayatını vatanına ve milletine adadığını vurgulayarak şu sözleri kaydetti:

“Milli şairimiz Mehmet Akif, sadece İstiklal Marşı’mızın şairi değil, aynı zamanda milletimizin ruhunu ve karakterini en iyi yansıtan münevverlerden biridir. Onun ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ sözü, bağımsızlığın ne büyük bir bedelle kazanıldığının en açık ifadesidir. Bizler de bu bilinçle, vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizin değerlerine her zaman sahip çıkacağız.”

Milletvekili Ahlatcı, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“Bu vesileyle, İstiklal Marşı’mızın kabulünün 104. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, minnet ve dualarla anıyorum.”

Editör: HABER MERKEZİ