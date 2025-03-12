Gece çalışmanın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bir dizi bilimsel araştırma olduğunu ve bu konuda daha fazla farkındalık oluşturulması gerektiğini vurgulayan Yıldız, “Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, yaşamlarını tehdit eden hastalıklarla karşı karşıya kalmakta, kendi sağlıklarını riske atmaktadırlar. Gece çalışması, dünyadaki birçok ülkede ekstra ücretle karşılık bulmasına rağmen, ülkemizde sağlık emekçileri bu haklarını alamamaktadır. Bu konuda sendikamız, sıkça gündeme getirdiği halde, ne yazık ki yetkili sendikalar bu duruma sessiz kalmaktadır” dedi.

Gece çalışmasının vücut üzerindeki olumsuz etkilerine dair birçok bilimsel bulgu bulunduğunu kaydeden Yıldız, “Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ın 2015'teki çalışmasında gece çalışan bireylerde DNA tamirinin zorlaştığına dikkat çekildi. Ayrıca, biyolojik saati inceleyen Amerikalı bilim insanı Jeffrey C. Hall da gece çalışmanın biyoritim üzerindeki zararlı etkilerini gösterdiği çalışması ile 2017’de Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştü” dedi.

“GECE ÇALIŞMASI SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR”

Yıldız, gece çalışmasının sağlık üzerindeki etkilerini sıralayarak, “Gece çalışanlarda meme kanseri riski, kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, depresyon, anksiyete, KOAH ve kalınbağırsak kanseri gibi ciddi sağlık sorunları daha sık görülmektedir” dedi. Ayrıca gece çalışmasının sağlıkta şiddet olaylarına zemin hazırladığına dikkat çekti ve bu durumun sağlık çalışanları için büyük bir risk oluşturduğunu belirtti.

“GECE ÇALIŞANLARINA YETERSİZ ÜCRET VE ZORLU KOŞULLAR”

Gece çalışmasının, sadece sağlık sorunlarına değil, maddi anlamda da zorluklara yol açtığını belirten Yıldız, “Gece çalışması genellikle, normal mesai ücretinin çok daha düşük oranlarla ödeniyor. Ayrıca sağlık emekçileri, nöbetleri ‘karşılık’ olarak kabul etse de, fiiliyatta bu haklarından faydalanamıyorlar” diyerek, sağlık çalışanlarının gece çalışmalarına uygun bir ücret ve çalışma şartları sağlanmasını talep etti.

Yıldız, gece çalışmasının sağlık ve sosyal hizmet emekçileri için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, “Sağlık emekçileri, her gün gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışırken, hak ettikleri karşılığı alamıyorlar. Bizler, sağlık çalışanlarının hakkaniyetli bir şekilde ücretlendirilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

Yıldız, tüm sağlık çalışanlarını, gece çalışmasının zararlarına karşı birlikte mücadele etmeye ve haklarını savunmaya çağırdı.

Editör: HABER MERKEZİ