Tahtasız, Makine Enerji ve Emta Makine firmalarına ziyarette bulundu.

Makina Enerji firmasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dost ve çalışanlarla bir süre sohbet eden Tahtasız, fabrika sahasını inceleyerek üretim durumu ve yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı. Milletvekili Adayı Tahtasız, personel ile de görüşerek başarılar ve kolaylıklar diledi.

Tahtasız, Millet İttifakı iktidarında işçilere, işverenlere, çalışma hayatına yönelik yapacakları çalışmalar hakkında bilgi vererek, asgari ücrete yılda bir defa değil, Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere her 6 ayda bir zam yapılacağını, asgari ücretin enflasyona yenilmeyeceğini, ücret belirlemesi yaparken enflasyon ve refah payını dikkate alacaklarını anlattı.

SANAYİDE ÇARKLAR ŞAHLANACAK

Tahtasız, gerek işverenlere, gerekse çalışanlara yönelik alacakları tedbirlerle her iki tarafın da yüzünü güldüreceklerini, büyük bir istihdam atılımı yapacaklarını, işsizliğin belini bükeceklerini, sanayide çarkları şahlandıracaklarını açıkladı.

Ali Dost, firma hakkında bilgiler vererek, nazik ziyaretlerinden dolayı CHP heyetine teşekkür etti.

EMTA MAKİNA FİRMASINA ZİYARET

CHP Çorum Milletvekili Adayı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki heyet ayrıca, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdüren Emta Makina firmasını ziyaret ederek fabrika sahibi Mehmet Çelik ve çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Tahtasız, daha çağdaş, daha özgür, barış ve huzur dolu bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceklerini bildirerek, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için destek istedi.

Mehmet Çelik, firma hakkında bilgiler vererek, nazik ziyaretlerinden dolayı CHP heyetine teşekkür etti.

Tahtasız’a ziyaretleri sırasında; DEVA Partisi İl Başkanı İsmail Hüsamettin Öztürk, DEVA Partisi önceki dönem İl Başkanı Elvan Can Çabuk, CHP İl Başkan Yardımcıları Burhan Erdem ve Ertuğrul Demiran da eşlik etti. (Haber Merkezi)