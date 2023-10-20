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Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı (NEETPRO) (EuropeAid/168241/ID/ACT/TR) kapsamında uygulanan Çalışma ve İş Kurumu’nun (İŞKUR) faydalanıcısı olduğu hibe programı kapsamında Çorum Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği ile S.S. Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi, Hitit Üniversitesi ve İŞKUR işbirliğinde düzenlenen “Arıları Yaşat Geleceğini Kazan” Projesi start aldı.



Çorum başta olmak üzere TR-83 bölgesinde arıcılık ve arı yetiştiriciliği sektöründe ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdamının artırılmasına yönelik hazırlanan projenin tanıtım toplantısı dün Anitta Otel’de yapıldı. Vali Zülkif Dağlı, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Erdoğan Kanyılmaz, İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Dr. Varol Dur, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Genel Meclisi Üyesi Yıldız Bek, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Gültekin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Nuri Eser, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş, Valilik Özel Kalem Müdürü Niyazi Kızılırmak, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cengiz Yıldıran, Proje Koordinatörü Dilek Bilgin, Saha Koordinatörü Ömer Aslan ve gençler katıldı.



Projenin tanıtım sunumunun izlenmesi ile başlayan programın açılışında konuşan Koordinatör Dilek Bilgin, Çorum ili merkezinde nüfusu yoğun olan 5 köy pilot bölge olmak üzere, 15-29 yaş arası genç kadın ve erkeğe arıcılık, arı ürünleri üretimi ve yetiştiriciliği konusunda mesleki eğitim verileceğini, bu kapsamda bu kişilerin meslek edinerek girişimcilik potansiyelinin artırılmasının sağlanacağını, aynı zamanda bu girişimcilerin KOSGEB destekli girişimcilik eğitimleri, e-ticaret, e-ihracat, özgüven, liderlik, yönetim danışmanlığı, yönetim becerilerini geliştirme, işletme yönetimi gibi eğitimlerle de potansiyellerinin güçlenmesinin sağlanacağını açıkladı.



“GENÇLERİN BAL GİBİ BİR

MESLEĞİ OLSUN İSTİYORUZ”

Dilek Bilgin konuşmasında şu görüşlere yer verdi: “Cumhuriyetin 100.yılında ülkemizin gerek sosyal gerekse ekonomik gelişimi için kritik öneme sahip olan gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmesi noktasında anlamlı bir projeyi uygulayacak olmamız ayrı bir onur kaynağı. Bizler öncü rol üstelendiğimiz projemizi miras bırakacağımız anlayışımızı gençlere ve sektörde yer alan üreticilere emanet edeceğiz ve projelerin bu vesile ile çoğalmasını sağlayacağız. Gençlerin eğitim ve iş hayatının dışında kalması sadece kendi kişisel hayatlarını etkilemiyor. Maalesef ülkemizin toplumsal ve ekonomik gelişimini de olumsuz yönde etkiliyor. Gençlerin mesleki eğitime tabi tutularak kişisel beceri ve gelişimleri ile istihdam edilmeleri yanısıra motivasyonlarını artırarak umutsuzluk ve karamsarlık duygusundan çıkarılmalarına da destek sağlayacağız.

Toplumda aktif olarak yer alamamış gençlerimizin, fırsatlara erişme ve sosyal alandaki yoksunluklarının giderilmesi, kendileri için kaynak yaratma, yenilikçilik, risk alma, toplumsal değişim yaratma konularında temel becerileri kazanmaları için İŞKUR meslek danışmanları ve gençlik liderlerinin sosyal ve kültürel etkileşimlerinin yanında özellikle uygulamalı arıcılık eğitimi ile gençlerin istihdamında tarım sektörüne yumuşak bir geçiş yapmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda yerelde tarım sektöründeki işgücünün mevcut durumu ve sorunları, mevcut beceri düzeyleri ile tarım sektöründe teknolojik ilerlemenin benimsenme ve Neet’lerin tarım sektörüne bakış açısının ölçülmesi çalışmaları ile tarım sektörüne yönelik yerelde bir politika geliştirilmesi sağlanacaktır. Yapılan çalışmaların sosyal etki analizi ile proje ve yereldeki mevcut durumda ortaya çıkmış olacaktır.

Bu eğitimler sonucunda NEET’lere mesleki eğitim sertifikası verilecektir. Bu kişilerin İŞKUR’a kayıtları yapılarak daha sonrasında proje ortağı olan kooperatife üye olmaları, dolayısıyla üretimlerini yönlendirmeleri sağlanarak ürünlerinin pazara ulaştırılması sağlanacaktır. Bu çalışmalar merkez de ve köylerde arıcılığı geliştirip girişimcilik niteliğinin artırılarak 15-29 yaş arası işsiz kadın ve erkeklere gelir yaratacaktır. Gençler proje ortağı Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi arı çiftliğinde bizzat 2 ay uygulamalı eğitime tabi tutulacak, Milli Eğitim’e bağlı okullarda 12 ay süre içerinde arıcılık tarım konularında farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir. Geleceği Gören projeler arasında yer alacağını düşündüğümüz ve gelecekte bir birçok gencin tarım sektöründe üreterek yer alacağını sektörü bir üste taşımaya vesile olacak projemiz ile gençlerin bal gibi mesleği olsun istiyoruz” dedi.

“TÜRKİYE GENELİNE

YAYMAK İSTİYORUZ”

Daha sonra kürsüye çıkan İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Dr. Varol Dur ise 32 ilde 58 projeyi desteklediklerini ifade etti. Bu projelerden birinin “Arıları Yaşat Geleceğini Kazan” diğerinin ise Hitit Üniversitesi’nin “İstihdama Dayalı Mesleki Eğitime Yenilikçi Yaklaşım” projesi olduğunu anlatan Varol Dur iki projenin Çorum ekonomisine 700-750 bin Euro bir destek sağlayacağını vurguladı. Gençlerin buradan alacakları eğitimlerle arıcılığa adım atacağını anlatan Dur, projenin başarılı olması ile ülke geneline yayılmasının da hedeflendiğini sözlerine ekledi.

“PROJE BENİMSENDİ”

Vali Zülkif Dağlı da konuşmasında önemli bir projenin açılışında olduklarını kaydetti. Projeyi ilimize atandığında öğrendiğini, iki aydır görevde olduğunu ve 60’ın üzerinde kurumdan brifing aldığını söyleyen Vali Dağlı, projeyi dinlediğinde çok heyecanlandığını vurguladı.

“Arıları Yaşat Geleceğini Kazan” projesini NEET denen gençlerin meslek sahibi olabilmesi adına önemsediklerini de belirten Vali Dağlı, projenin başarılı olacağına inandığını, başta iyi kurgulanan, uygulama safhalarının iyi belirlendiği ve benimsenen projelerin başarılı olacağını anlattı.

Projeye katkı sağlayan tarafların güzel bir birlikteliği olduğunu, bu sayede gençlerin önünün açılarak arıcılığın gelişmesine de katkı sağlayacağına inandığını anlatan Vali Zülkif Dağlı, gençlerin belli bir bölümünün işsizlik ortamından çıkarılarak geleceğe güvenle bakan birer birey olmalarına katkı sağlayacağını da bildirerek katkı sağlayan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Proje açılışına katılan İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Dr. Varol Dur, Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz daha sonra Kadeş Barış Meydanı’nda bulunan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Yol Arkadaşım” TIR’ını ziyaret ederek bilgi aldılar.