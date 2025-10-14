Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı yeni düzenleme, hem çevreyi hem de aile bütçelerini rahatlatmayı hedefliyor.

25 yaşını doldurmuş araçların hurdaya ayrılması halinde, yerli üretim otomobillerin alımında ÖTV muafiyeti uygulanacak. Bu sayede vatandaşlar daha uygun maliyetlerle sıfır otomobil sahibi olabilecek.

AİLELERE ÖZEL FİNANSMAN SEÇENEKLERİ

“İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” kapsamında üç veya daha fazla çocuğu bulunan ailelere uzun vadeli ödeme planları ve düşük taksit imkanları sağlanacak. Özellikle gelir düzeyi düşük haneler için program, ilk otomobile ulaşmayı kolaylaştıracak.

ÖTV’SİZ ALINABİLECEK YERLİ OTOMOBİLLER

Teşvikten yalnızca Türkiye’de üretilen ve en az %40 yerlilik oranına sahip modeller yararlanabilecek. Açıklanan ilk liste şöyle…

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Sedan

Volkswagen Transporter

Listenin kalan bölümü önümüzdeki günlerde netleşecek…

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN İLK YORUM

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, “Geçmişte uygulanan hurda teşvikleri piyasada ciddi hareketlilik yaratmıştı. Bu teklif yasalaşırsa hem eski araçların trafikten çekilmesi hem de yerli üretimin desteklenmesi açısından olumlu olur. Ancak kalıcı hale getirilmesi, uzun vadede iç pazar dengesini etkileyebilir” değerlendirmesinde bulundu.

TBMM’DE ONAY BEKLENİYOR

Hazırlanan teklif, önümüzdeki günlerde TBMM gündemine taşınacak. Onaylanması halinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yetkililer, sürecin hızlı ilerlemesi durumunda teşvikin 2025 yılı bitmeden hayata geçebileceğini belirtiyor.

ÇEVRE VE EKONOMİ İÇİN ÇİFTE KAZANÇ

Yeni düzenleme, emisyonu yüksek ve güvenlik standartlarını karşılamayan araçların trafikten çekilmesini sağlayarak çevreye katkı sunacak. Aynı zamanda ÖTV muafiyeti ve finansman kolaylığı ile vatandaşlara ciddi bir mali avantaj getirecek.