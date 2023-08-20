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Yine uzun yıllardan beri, kimilerinin “hayal” diye niteledikleri “Büyük Çorum” hedefimi, tüm Çorumlu hemşehrilerimle de, Çorum dostlarıyla da paylaşmaya çalışıyorum. Çorum’un büyümesi, nitelikli göç alması, sanayi-kültür-turizm kenti olması gerektiğini, -okurlarımı bıktırırcasına- hemen her gün yazıp, söyleyip duruyorum.

Çorum’un yeni Valisi Sayın Doç.Dr. Zülkif Dağlı’nın göreve başlar başlamaz ilk sözleri, beni teyit eder nitelikte oldu. Dolayısıyla, “Büyük Çorum” hayalime devlet katında böyle güçlü biçimde sahip çıkıldığına tanık olmaktan büyük mutluluk duydum, umutlandım.

Bu konudaki görüşlerimi dile getirmeye veya -bir başka deyişle- tekrarlamaya devam edeceğim.

Şunu da belirtmeliyim ki, “havalimanı olmadan sanayi kenti olunamaz” görüşüme kimileri burun kıvırmasa ve Çorum kendi havalimanına kavuşsaydı, şimdiye kadar ikinci 5 yıldızlı otel de yapılmış olurdu ve süper lig maçı Çorum’dan kaçmazdı.

Valimiz Sayın Zülkif Dağlı ve Emniyet Müdürümüz Sayın Arif Pehlivan’a “hoş geldiniz” mesajları nedeniyle iki gündür bazı köşe yazılarımızı ve haberlerimizi, o arada benim gezi notlarımı ertelemek zorunda kalıyoruz. Bağışlayacağınızı umarım.