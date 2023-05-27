Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul fethi ile bir çağın kapanıp bir başka çağın açıldığını ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, Türk milleti olarak bu önemli yıldönümünü iftiharla kutladıklarını belirtti.

Vali Çiftçi, İstanbul'un hem Türk tarihinde hem de dünya tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi ile tarihin akışının değiştiğini ve bir çağın kapanıp bir başka çağın başladığını ifade eden Vali Çiftçi, fetihle birlikte bin yıldan fazla bir süre var olan Doğu Roma İmparatorluğu'nun tarihe karıştığını ve Türk dünyası açısından yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Vali Mustafa Çiftçi, mesajında ayrıca İstanbul'un stratejik konumu ve eşsiz güzelliği ile tarihe damga vurduğunu ve herkesin hayran olduğu bir şehir olduğunu belirtti. Osmanlı şâiri Nedim'in ifade ettiği gibi, “İstanbul eşsiz bir güzellik ve benzersiz bir değere sahiptir” diye konuşan Vali Çiftçi, atalarımızın bize vatan kılan bu topraklar için tarihimizi iyi bilmek ve ondan ders çıkarmak, emanetlere sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi korumak ve gelecek nesillere gurur duyacakları bir ülke bırakmanın hepimizin görevi olduğunu da belirtti.

Vali Çiftçi, fethin 570. yıldönümü vesilesiyle, Fatih Sultan Mehmet Han, Hoca Akşemsettin ve Ebu Eyyüb El-Ensari'yi ve bu güzel vatan için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve şükranla andı.

