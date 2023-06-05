İKL Sanat, Çorumlu eğitimci-ressam Alev Velidedeoğlu Burhanoğlu öncülüğünde, 13 Kasım 2020 tarihinde kuruldu ve İstanbul Kız Lisesi mezunu 60 kadın ressamı çatısı altında topladı. Grup, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kız lisesi olarak İstanbul Kız Lisesi’nin ruhunu yaşatmayı, dayanışma içinde sanatsal gelişme sağlamayı, sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı amaçlıyor.

İKL Sanat, şimdiye kadar İstanbul’da karma sergiler açtı, Eskişehir Sanat Derneği’nin düzenlediği çeşitli karma sergilere katıldı ve en son Çorum Belediyesi’nin sponsorluğunda PUDUHEPA Sergisini düzenleyip, İskilip’te İKL SANAT Ormanı’nı kurdu.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılı nedeniyle de, Ankara’da BRHD 1970 Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi’nde 100.Yıl Sergisi açılacak.

Öte yandan, Alev Burhanoğlu’nun Hüd-Hüd Kuşu isimli eseri, İLAV Müzesi’ne alındı.