2025 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI

2024 yılında en düşük işsizlik maaşı 7 bin 940 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 15 bin 868 TL olarak uygulanmıştı. Ancak, yeni yıl öncesi asgari üretin 22 bin 104 TL'ye yükselmesiyle birlikte işsizlik maaşı hesaplamaları da değişti.

2025 yılı itibariyle:

En düşük işsizlik maaşı: 10 bin 332 TL

En yüksek işsizlik maaşı: 20 bin 644 TL olarak uygulanacak.

Bu artış, sigortalı çalışanların yaşayabileceği gelir kaybını belirli bir düzeyde telafi etmeyi hedefliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

İşsizlik maaşından faydalanabilmek için belirli kriterler bulunuyor. Bu ödeneğin sadece sigortalı bir işte çalışanlara ödendiği unutulmamalıdır.

İşsizlik maaşı alabilmek için şu şartların sağlanması gerekiyor:

Kendi isteği ve kusuru dışında işten ayrılmak: Çalışanın, işsizlik maaşına hak kazanabilmesi için işten çıkarılma sebebinin kendi isteği ve kusurundan kaynaklanmamış olması gerekiyor.

600 gün sigortalı çalışma ve prim ödeme: Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün sigortalı çalışılması ve işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması şart.

Sigortalı çalışanlar bu kriterleri yerine getirdiklerinde, işsizlik maaşından faydalanma hakkı kazanırlar. Bu ödenek, işini kaybeden bireylerin yaşadıkları maddi zorlukları hafifletmek amacıyla sunuluyor.