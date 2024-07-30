Çorum, Filistin’e destek için bir kez daha meydanlara çıkıyor. İsrail’i Tel’İn Gazze’ye Destek Mitingi 3 Ağustos Cumartesi Günü saat kulesi yanında yapılacak.

Çorum Filistin Platformu İsrail’i Tel’İn Gazze’ye Destek Mitingi düzenliyor. Mitinge konuşmacı olarak Radyo - TV Programcısı Nur Haktan katılacak.

Çorum Filistin Platformu’ndan yapılan açıklamada “İsrail’in saldırılarına karşı Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını ve seslerini dünyaya duyurmak için 03 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da PTT binası yanında gerçekleşecek olan mitingimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” denildi.

Editör: SELDA FINDIK