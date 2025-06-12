Ar-San Makina Sahibi İsmail Kayılı’nın ablası Meliha Uslu (85), önceki gece, iki aydan beri tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata veda etti.

Zafer Kayılı’nın halası, İskilip’te zahireci esnafından merhum Hilmi Uslu’nun eşi, Mehmet Uslu’nun annesi olan Meliha Uslu’nun cenazesi, dün İskilip Ulucami’de ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hacıkarani Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.