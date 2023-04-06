Çorum Merkez Halk Eğitim Merkezi’nden emekli Rıza Hardal’ın oğlu, merhum Ali Hardal’ın kardeşi, emekli astsubay Hüseyin Hardal ile öğretmen Hatice Hardal ve Satı Hardal’ın ağabeyi, Gazeteci Güngör Atak'ın halasının oğlu, Kuşsaray Köyünün yetiştirdiği şair-yazarlardan, emekli öğretmen İsmail Hardal, hayatını kaybetti.
KAZA NASIL OLDU?
Amasya-Çorum karayolunda kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İsmail Hardal (59) yönetimindeki 19 ABP 217 plakalı kamyonet, Çorum’un Mecitözü ilçesinden Amasya yönünde giderken Kalecik köyüne geldiğinde kendi şeridini terk ederek karşı yöne geçmesi sonucu Ahmet Ejder Gezici’nin kullandığı 06 CNA 641 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Büyük çapta hasar oluşan kamyonetin sürücüsü Hardal’ın ağır yaralı halde kaldırıldığı Mecitözü Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Merhumun cenazesi bugün (6 Nisan 2023 Perşembe) saat 14.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Vakfı Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Kuşsaray Köyü’nde toprağa verilecek.
Çorum Haber Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.