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Görüşmeye Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, firma temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

BAŞLANGIÇ 60 FİRMA

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, Sosyal ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarındaki öğrencilere mezuniyet öncesi işletmelerde iş başında uygulama fırsatı sunduklarını ifade etti.

Bu kapsamda İşletmede Mesleki Eğitim konseptini hayata geçirdiklerini ifade eden Doç. Dr. Maraşlıoğlu, şunları söyledi: “İşletmede Mesleki Eğitim konsepti ile ilgili detaylı bilgiler vermek üzere sektör temsilcilerimizle bir araya gelmek istedik. Öğrencilerimizin meslek hayatına daha hazır halde başlamalarına katkıda bulunmak üzere bu eğitim modelini başlattık. Şu an Meslek Yüksekokullarımızdaki 10 programda uygulamayı hayata geçirdik ve derslerinde 1,8 başarı ortalamasını yakalayan öğrencilerimizi belirleyerek işletmelere yönlendiriyoruz. İlk etapta 60 firma ile başlangıcımızı yaptık. İlerleyen günlerde bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Güz yarıyılında 103 öğrenciyle, Bahar yarıyılında ise 62 öğrenciyle işletme eğitimi dersinin yürütülmesi planlandı. Bu eğitim modeliyle öğrencilerimize mezuniyet öncesi, haftalık 40 saatlik süreyle, 16 hafta boyunca fiilen mesleki bilgilerini deneyimleme imkanı sağlanacaktır. Üniversitemiz ile olan yakın işbirliklerinden dolayı firmalarımıza teşekkür ediyorum.”



ÖZTÜRK: “BU KONSEPT

STAJDAN DAHA ÜSTÜN”

Toplantıda konuşan HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İşletmede Mesleki Eğitim konseptinin, öğrencilere 4 dönemden oluşan eğitim-öğretim süreçlerinin 3 dönemini kampüste teorik ve laboratuvar dersleri, 1 dönemini ise bizzat işletmelerde iş başında tam zamanlı uygulama eğitimi almalarına imkan tanıdığı söyledi.

Bu yıl HİTÜ’yü tercih eden öğrencilerin kılavuzda 3+1 uygulamalı eğitim bilgisinin yer aldığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, İşletmede Mesleki Eğitim konseptinin stajdan daha üstün bir yapı olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Öğrencilerimizi biz sizlere emanet edeceğiz Onları meslek hayatına birlikte hazırlayacağız. Bu süreçte hem öğrencilerimiz uygulamalı eğitimlerini alacak hem de firmalarımız onları yakından tanıma fırsatı bulacak. Çorum’da bu tür girişimlerin çok ciddi şekilde dönüş aldığını düşünüyorum. Bu güzel başlangıç ile hep birlikte daha güzel başarıları yakalayacağımıza inanıyorum. Bu zahmetli ve önemli işbirliği ile yanımızda olan firmalarımıza teşekkür ediyorum.”

TOPLAM 10 PROGRAM

İşletmede Mesleki Eğitim konsepti Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Bankacılık ve Sigortacılık, Muhasebe ile Turizm programlarında; Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda Makine, Kaynak Teknolojisi, Otomotiv, Laboratuvar Teknolojisi, Moda Tasarımı, Elektrik ve Yapı Denetimi programlarında uygulanmaya başladı.