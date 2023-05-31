İskilipliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri yüzde 80,02 oranında oy oranıyla Çorum’un en büyük ilçeleri arasında yer alan Alaca, Osmancık ve Sungurlu’yu geride bıraktı. Kentin en büyük ilçelerinden İskilip yüzde 80,02 oyla ilk sırayı alırken Alaca yüzde 70,57, Osmancık yüzde 70,93, Sungurlu yüzde 73,04 oranında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük seçim sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminin yüksek oy oranı ile kazanılması için var gücümüzle çalışarak üzerimize düşen tüm desteği verdik. Çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını almış olmaktan mutluyuz. Milliyetçi Hareket Partimize, ittifak paydaşı olan AK Parti, Yeniden Refah Partisi yönetimlerine, ülkücü camiamız ile tüm İskilip halkına teşekkür eder, şükranlarımı sunarım” şeklinde konuştu.