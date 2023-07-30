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İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin yüksek kesimlerinde su iletiminin kısıtlı olmasından dolayı sorun yaşanan bölgelerde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Meydan ve Erenler mahallelerini besleyen hatta revizyon işlemini başlattıklarını belirtti.

Sürekli arızalara neden olan hattı yenileyeceklerini aktaran Sülük, "Su arıza ekiplerimiz mesai gözetmeksizin çalışıyor, tüm mahallelerimizin içme suyu ihtiyacını sorunsuz bir şekilde karşılıyorlar. Mesai arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.