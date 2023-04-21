Çorum'un İskilip İlçesi'nde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı organizesinde geleneksel arefe duası yapıldı. Ahilik gelenekleri arasında yer alan arife duası programına İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu, çeşitli meslek gruplarından esnaf ve zanaatkarlar katıldı.

Programda konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu "Arefe duamızda bir araya gelmenin ve bu ahilik geleneğini yaşatmanın mutluluğu içerisindeyim. Allah yaptığımız duaları, ibadetleri kabul eylesin. Esnaf ve zanaatkarlarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Arefe duası geleneğini yaşatan Başkan İsmet Uslu'ya, katılan tüm esnaf ve zanaatkarlara teşekkür eden İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ise, "Yaptığımız duamızın, esnafımıza hayırlı kazançlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan diliyorum. Bu vesileyle Tüm hemşerilerimin Mübarek Ramazan Bayramını tebrik ederim" diye konuştu.