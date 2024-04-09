İskilip’teki Arife duasına; İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Hakan Güven, İlçe emniyet Müdürü Önder İstanbul, Daire Amirleri ve esnaflar katılım sağladı.

Arefe duası hakkında açıklamada bulunan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, “Bu geleneği yaşatan Başkan İsmet Uslu'ya ve katılan tüm esnaf ve zanaatkârlarımıza teşekkür ederim. Yaptığımız duanın, esnafımıza bereketli kazançlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bu vesileyle hemşerilerimin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederim.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ