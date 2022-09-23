Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlık yapılan törene, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile diğer oda başkanlıkları, İskilip Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ile ilçe esnafı katıldı.

İskilip Esnaf Odası Başkanı İsmet Uslu'nun açılış konuşması ile başlayan programda İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural'ın konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Vahit Demiral tarafından Ahilik duası yapıldı. Konuşmaların ardından ilçede uzun süre esnaflık yapan emektar sanatkarlara plaket verildi. Hazırlanan sergi tüm katılımcılarla birlikte gezildi ve ekmek arası helva dağıtıldı. İlçe esnafları ziyaret edilerek Ahilik Haftaları kutlandı.

Etkinliğe Kaymakam Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip MYO Müdür vekili Oktay Gündoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Acer, İlçe Müftüsü Vahit Demiral, Halk Eğitim Müdürü Ahmet İmal, oda başkanları, daire amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.