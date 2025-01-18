İskilip Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; yeni trafik düzenlemelerine altlık oluşturmak üzere, Çorum Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede inceleme ve ölçüm çalışmaları gerçekleştirdi.

İskilip’te Dr. Devlet Bahçeli Caddesi başta olmak üzere, trafik akışını düzenlemek ve güvenliği artırmak amacıyla yapılması planlanan düzenlemeler için gerekli veriler toplandı. Bu çalışmalarla ilçede daha akıcı ve güvenli bir trafik ortamı oluşturulması hedefleniyor.

İskilip Belediyesi, Çorum Belediyesi ile iş birliği içerisinde süreci titizlikle takip ederek vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak düzenlemeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Editör: Haber Merkezi