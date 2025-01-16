İskilip Çakmakdede Yatılı Kur'an Kursu'ndaki buluşmaya İskilip Müftüsü Şuayip Güllü, İlçe Vaizi Mükerrem Özmen, İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Hasan Gökçe, Yatılı Kur'an Kursu hocaları ve İlçedeki basın kuruluşları katıldı.

İlçe Müftüsü Güllü burada yaptığı açıklamada; “İskilip İlçemizde yayın yapmakta olan siz değerli basın kuruluşları öncelikle 10 Ocak çalışan gazeteciler gününüzü kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Gece gündüz demeden hiç bir menfaat gözetmeksizin hizmet vermekte olan değerli arkadaşlar davetimize icap ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim” görüşüne yer verdi.

Müftü Güllü, 2024 yılında yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler de verdi. Program hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Editör: Haber Merkezi