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İskilip Belediyesince yapılan başvurular sonucu geçen yıl ‘İskilip Ramazan Keşkeği’ ve ‘Tokmaklı Kağnı’ya’ coğrafi işaret alınmış ve tescili yapılmıştı.

05 Eylül 2023 tarihi itibariyle ‘Sirke Salatası’ da coğrafi işaret alınması ile İskilip İlçesi tescilli ürün sayısını 5’e çıkardı.

Belediye Başkanı Ali Sülük yaptığı açıklamada “İlçemizin değerlerinden, ‘İskilip Dolması’nın olmazsa olmazı, dünyada eşi benzeri bulunmayan ‘Sirke Salata’mıza yapılan Coğrafi İşaret başvurumuz Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından olumlu sonuçlanarak ilçemiz adına tescillenmiştir.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçemize özgü 4 ürünümüzün başvurusu devam etmektedir.

Emeği geçen personellerime teşekkür ederim” dedi.

İskilip ilçesi adına coğrafi işaret alan beş yöresel ürün; İskilip Dolması, İskilip Turşusu, İskilip Ramazan Keşkeği, Tokmaklı Kağnı, Sirke Salatası.