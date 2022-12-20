45 GÜNDÜR MAAŞ YOK!

Ocağın kapanması nedeniyle işlerine son verilen işçiler maden sahasında toplanarak seslerini duyurmaya çalıştı. Şirket tarafından işçilere her hangi bir tazminat ödenmezken, çalışanlara 45 gündür de maaş ödenmediği belirtildi.

PATRON “ÜZGÜNÜZ” DEDİ

Kömür işletmesi şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nazif Yılmaz ise ocağı kapattıkları için üzgün olduğunu belirterek, ocağın kapanma nedeninin hissedarlar arasındaki sorunlar olduğunu kaydetti. Nazif Yılmaz, işçilerin bir bölümüne zaman içerisinde şirket bünyesindeki diğer ocaklarda iş vereceklerini söyledi.



