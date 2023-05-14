İskilip-Tosya yolunun projesini, Bakan Yardımcılığı döneminde Yüksel Coşkunyürek’in hazırlattığını, kendisinin 2018 yılında İskilip’e giderek yolu yerinde gördüğünü anlatan Fikret Kısar, Coşkunyürek’in ve diğer Bolu milletvekili adaylarından destek sözü aldıklarını dile getirdi.

Coşkunyürek, “Tosya yolunun mevcut hali Çorum’a yakışmıyor, Bolu’da yaşayan 20 bin İskilipli için bu yol elzemdir” derken, Ülkü Ocakları eski Başkanı, MHP Bolu 1. Sıra Milletvekili Adayı İsmail Akgül de, İskilipli bir arkadaşıın düğününe katılmak için Tosya yolunu kullandığını, doğuda bile böyle yol kalmadığını ifade ederek, seçildiği takdirde İskilip in fahri vekili olacağını söyledi.

Bolu TSO eski Başkanı, OSBÜK Üst Kurul Üyesi, CHP 1.Sıra Milletvekili Adayı Türker Ateş ise, İskilip OSB’ye desteğinin devam edeceğini ve işin takipçisi olacağını vurguladı.