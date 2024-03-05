Bolu’da yaşayan Çorumluların sayısının 10 binden fazla olduğu biliniyor. Hatta, bu rakamı 15 bine kadar çıkaranlar da var. Ayrıca, Bolu’daki Çorumluların önemli bir kısmının İskilipli olduğu da gerçek. Bolu’da yaşayan İskilipliler içinse, Tosya-İskilip yolu, memleketlerine ve orada yaşayan yakınlarına ulaşabilmeleri açısından hayati önem taşıyor.

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç.Dr. Muhammed Emin Demirkol ile Çorumlu Meclis üyeleri Alaaddin Karakaş ve Veysel Çelebi’nin tanıtım toplantısı, İskilip kökenli hemşehrilerimiz için ayrı bir öneme sahipti. Zira, yarıda kalan bu yolun tamamlanması konusunda, Bolu Çorumlular Derneği’nin Kurucu Başkanı Fikri Kısar tarafından Bolu milletvekilleri aracılığı ile ciddi bir mücadele verilmekteydi.

Nitekim, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, toplantıda yaptığı konuşmada, ihmal edilen İskilip-Tosya yoluna yeniden başlanması için elinden gelen gayreti göstereceğini belirtirken, Bolu Milletvekili Coşkunyürek de, bu yolun yeni projesinin ve Çorum yolunun ihalesinin kendisinin Bakan Yardımcılığı döneminde yapıldığını hatırlatarak, “Bitirmek de inşallah bize nasip olacak” dedi.

Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Bolu Koordinatörlüğümde gördüm ki, bu yol gurbetteki İskiliplilerin kanayan yarası. En kısa zamanda yolu bitirip, hep birlikte Çorum-İskilip-Tosya üzerinden Bolu’ya geleceğiz” dedi. Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da, bu çabalara elden gelen katkıyı vereceğini söyledi.

İSİAD Başkan Yardımcısı Fikret Kısar, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’yı takdim ederken “Osmancığı adeta Paris yaptınız, imreniyorum, biraz da kıskanıyorum. Yeni Türkiye yüzyılında geri bırakılan İskilip’e pozitif ayrımcılık yapacağınıza inanıyorum” ifadesini kullandı. AK Parti İskilip Belediye Başkan Adayı İsmail Çizikçi de yemekte hazır bulundu.