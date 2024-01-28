İskilip Sanayici ve İşadamları Derneği (İSİAD) Başkan Yardımcısı Fikret Kısar, İskilip Organize Sanayi Bölgesi’nde halihazır haritaların İl Özel İdaresi tarafından hazırlanıp İskilip Belediyesi tarafından onaylandığını açıkladı.

Fikret Kısar, geçen hafta ise OSB’nin mevzi imar planına alt yapı oluşturacak jeolojik etüt sondajının tamamlandığını hatırlatarak, “İskilip OSB’de alt yapı çalışmaları son sürat devam ediyor. Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya sonsuz teşekkürler” dedi. (Haber Merkezi)