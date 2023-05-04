Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanlarının arazide yaptıkları keşiften sonra, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı başkanlığında yapılan toplantıda da, konuya ilişkin olumlu görüş oluşturularak, Mera Komisyonu’nun toplantısının ardından Tarım Bakanlığı’nın onayı aşamasına gelindi. Bakan onayını ve “kamu yararı” kararını takiben, İskilip OSB’de parselasyon işlemine başlanacak.

İskilip Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hasan Fikret Kısar, bir yıldan an zamanda bitmez denilen bu işlemlerin 4 ay gibi bir sürede tamamlanmasında, Vali Mustafa Çiftçi başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede,Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, İskilip Kaymakamı Y.Emre Vural, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün ve ilgili tüm kurum yöneticilerinin büyük paylarının olduğunu belirterek İskilip halkı adına teşekkürlerini ifade etti. (Haber Merkezi)