AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, uzun zamandır depreme dayanıksızlığı nedeniyle bitirilemeyip yarım kalan Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu'nun yeni binasının ihalesinin yapıldığını duyurdu.

Milletvekili Kaya, Hitit Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından ikmal inşaatı yapım işleri kapsamında 2 Mayıs tarihinde ihaleye çıkan İskilip MYO’nun 42 milyon 500 bin lira bedelle ihalesinin yapıldığını açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Bir kez daha İskilip’e verdiğimiz sözü tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksekokulu’nun ihalesi 2 Mayıs 2023 tarihinde yapılmıştır. Bilindiği gibi, son 2 yıldır okulun tamamlanması için kaynak bulma mücadelesi içindeydik. Yaptığımız girişimler sonucunda, okulun tamamlanması için gerekli ödenek, Spor Toto Teşkilatı tarafından sağlanması çalışmaları olumlu sonuçlanarak gerekli ödenek Çorum Hitit Üniversitesi’ne aktarılmıştı. İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte okul inşaatı 360 günde tamamlanacaktır. İhale şartnamesine göre, okulun tamamlama inşaatının yüzde 75’lik bölümü 2023 yılı sonuna kadar gerçekleşmiş olacaktır” dedi. (Haber Merkezi)