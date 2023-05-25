Ödenek sıkıntısı nedeniyle yarım kalan okulun tamamlanması için AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde yapılan girişimler sonucu Spor Toto Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı Stratejik Bütçe Başkanlığı ve Çorum Valiliği tarafından gerekli ödenek Hitit Üniversitesi’ne aktarılmıştı. Gerekli ödeneğin temin edilmesinin ardından Hitit Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından ikmal inşaatı yapım işleri kapsamında 2 Mayıs tarihinde İskilip MYO binasının 42 milyon 500 bin lira bedelle ihalesi yapılmıştı. Yapım ihalesini kazanan yüklenici firmaya yer teslimi düzenlenen törenle yapıldı.

Yer teslim töreninde konuşan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 2020-2011 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul eden İskilip Meslek Yüksek Okulu’nun 5 bölüm ve 387 öğrenci ile eğitim-öğretime devam ettiğini söyledi. İskilip MYO binası hakkında da bilgiler veren Rektör Öztürk, 2017 yılı itibarıyla belediye encümeninin aldığı kararla mevcut binanın yer tesliminin üniversiteye yapıldığını hatırlatarak, “Yer teslimi akabinde güçlendirme ihalesine çıkıldı. 2021 yılı Mart ayı itibarıyla MYO’nun tamamlanması adına yatırım programlarında her yıl yer vererek güzel bir MYO binasını ilçemize kazandırmak için gayret sarf ettik. Ancak yaşadığımız pandemi ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından imkanlarda kısmi daralma oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde gerek milletvekilimiz Oğuzhan Kaya, diğer vekillerimiz ve valiliğimizin destekleriyle bütçemizin yarıdan fazlası temin edildi. Geriye kalan ödenek ise Valimiz ve Cumhurbaşkanlığı Stratejik Bütçe Başkanlığı tarafından tamamlandı. İhalesi yapılan binamızın yüklenici firmamıza yer teslimini yapıyoruz. 5 bin 600 metrekare alanda 4 kattan oluşacak MYO’muz ilçemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.

Adete kangrene dönüşen İskilip MYO hizmet binası inşasının çözüme kavuştuğunu dile getiren Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, MYO hizmet binasının yapımında verdikleri desteklerden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Milletvekili Oğuzhan Kaya ile tüm yetkililere teşekkür etti.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Cumhur İttifakı olarak el birliğiyle Çorum’a hizmet etmek için gayret edeceklerini söyledi. 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine de değinen Kayırıcı, “Önümüzde bir seçim var. Bu seçim tüm seçimlerden önemli. Cumhurbaşkanımızı yeniden seçemezsek ülkemiz de tehlikeye girer, her türü yatırım da tehlikeye girer. Nasıl olsa seçimi kazandık diye insanlarımız rehavete kapıldı. Rehavete kapılmayacağız. Rehavete kapılmadan sandıklarımıza sahip çıkarak çok güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz. Yarın Cumhurbaşkanımızın yanına giderek yatırım istediğimiz zaman elimizin güçlü olması lazım. Bizleri Cumhurbaşkanımızın yanına elimizi güçlü ve yüzümüzü yere eğdirmeden göndermenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da, İskilip MYO’yu en kısa sürede öğrencilerin hizmetine sunacaklarını belirterek, “İskilip için yeterli mi, yeterli değil tabii ki. Belediye başkanımızın katkılarıyla TOKİ'ye yer teslimi yaptık. Meydan çayı düzenleniyor. Dereler ıslah edilecek. Gençlik Merkezi tamamlandı. Diğer spor tesisi yatırımlarıyla İskilip’i daha güzel hale getireceğiz. 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gideceğiz. Bizim rakibimiz rehavet. Nasıl olsa seçimi kazandık diyerek sandığa gitmemezlik yapmayacağız. Hep beraber sandığa gideceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Cumhur İttifakı milletvekilleri olarak el birliğiyle hizmet edeceklerinin altını çizerek, “Bu güzel eğitim kurumunun açılışını da rabbim hep beraber bizlere yapmayı nasip etsin” temennisinde bulundu. “28 Mayıs'ta Türkiye’nin geleceğini oylayacağımız bir seçime gireceğiz” diyen Ahlatcı, “Bu seçim ucu nerede olduğu belli olmayan, masaların nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayan iştirakçilerin seçimi mi olacak yoksa istikrarın, güvenin, huzurun seçimi mi olacak. Bunun kararını hep birlikte vereceğiz. En büyük rakibimiz rehavet olacak. Bir oyun namus olduğunu bilerek sandıklara sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanımızı yeniden seçtireceğiz” şeklinde konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi de, İskilip’e gerçekleştirdiği ilk ziyarette gündeme getirilen ilk konunun İskilip MYO binası olduğunu hatırlatarak, “İlk geldiğimiz günden beri buranın bitirilmesi, tekrar eğitim öğretime açılması gündemimizde oldu. 2022 yılında Gençlik ve Spor Bakanımızın başkanlığında, milletvekilimiz Oğuzhan Kaya öncülüğünde Spor Toto, Valilik ve Stratejik Bütçe Başkanlığının katkılarıyla bugüne geldik. İnşallah hep beraber buranın açılışını da gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve yüklenici firma arasında sözleşme imzalandı.