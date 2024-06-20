İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, ilçenin gurur kaynağı olan İskilip Kalesi’nin aydınlatılması projesini büyük bir coşkuyla duyurdu.

Çizikci, “Yıllardır büyük bir özlemle beklediğimiz bir hayali daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemizin en önemli sembollerinden biri olan İskilip Kalesi’ni ışıklandırarak, tarihimize yakışır şekilde Türk Bayrağımızı göklere çektik. Bu muhteşem manzarayı sizlerle paylaşmak benim için büyük bir onur,” ifadelerini kullandı.

Projenin en dikkat çekici detaylarından biri, kaleye dikilen 20 metrelik bayrak direği oldu. Türk Bayrağı, bu direkte gururla dalgalanırken, İskilip Kalesi’nin görkemli ışıklandırması da göz kamaştırdı. İskilip Kalesi, sadece bir yapı olmanın ötesinde, ilçenin kültürel mirasının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Çizikci, “İskilip Kalesi, geçmişimizin izlerini taşıyan ve kültürel mirasımızın bir parçası olan eşsiz bir anıttır. Onun bu denli görkemli bir şekilde aydınlatılması, tarihimize ve değerlerimize olan bağlılığımızın bir göstergesidir” diyerek kalenin önemini vurguladı.

Editör: Haber Merkezi