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Belediye Başkanı Ali Sülük, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede itfaiye hizmetlerinin 9 araç ve 21 personelle yürütüldüğünü belirtti.

İtfaiye teşkilatının sürekli görev başında olduğunu aktaran Sülük, "İtfaiye müdürlüğümüz 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında 41 yangın, 19 trafik kazası, 32 su baskını ve 12 kurtarma olayına müdahale ederek, 22 iş yeri denetimi gerçekleştirdik. Belediyemiz bünyesinde görev alan 255 personelimize kurum içi yangın müdahale temel eğitimi verdik." ifadelerini kullandı.