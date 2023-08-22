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Sungurlu, Mecitözü, Boğazkale, Bayat ve Oğuzlar ilçe kongrelerinin ardından İskilip kongresi de tamamlandı.

Mevcut başkan Yusuf Var’ın başkanlığında tek listeyle gidilen kongrenin divan başkanlığını Ümit Er, üyeliklerini ise Mehmet Gökcan ve Mehmet Balcı üstlendi.

105 delegenin oy kullandığı kongrede Yusuf Var yeniden İlçe Başkanı seçilirken, yönetim kurulu ise Rasim Demir, Mustafa Gökcan, Hüseyin Koyun, Mehmet Gökçe, Mehmet Demircan, Yüksel Sağlam, Faruk Karabacak, Mehmet Akçay, Ramazan Duman ve Sakin Açıkgöz’den oluştu.

Parti binasında yapılan kongreye Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, , ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, Av. Dinçer Solmaz ve çok sayıda partili katıldı.