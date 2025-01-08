Devlet Su İşleri Genel Müdürü Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, kurum olarak sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktıklarını belirtti.

Bu kapsamda Beyoğlan köyünde meydana gelebilecek olası taşkına karşı vatandaşların mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan ıslah çalışmasının tamamlandığına dikkati çeken Balta, şunları kaydetti:

"Taşkın zararlarına karşı yürütülen taşkın kontrol projesi kapsamında Çorum İli İskilip ilçesi Beyoğlan köyünde 1415 metre betonarme taşkın kontrol duvarı, 5 menfez, 58 şut, 3 brit yapısı tamamlandı. Proje ile Çorum İli İskilip İlçesi Beyoğlan köyünde taşkın zararları kontrol altına alınacaktır.”

Editör: AA AJANS