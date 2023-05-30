Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un ve bölgenin ihtiyaçlarına uygun nitelikli ve üretken işgücünün geliştirilmesini amaçladıkları projenin kısa sürede hayata geçirileceğini belirterek “Başta genç, kadın ve engelliler olmak üzere toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına yönelik hazırladığımız proje ile mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine ve istihdamının artırılmasını amaçlıyoruz.” dedi.

Ağaç oymacılığı, oyuncak ve hediyelik eşya yapımı, ahşap doğrama, montaj, ahşap CNC mobilya operatörü, bilgisayar destekli 3D mobilya tasarım kursları ile Geleneksel Çorum mutfağına ait patenti alınmış ve coğrafi işaret başvurusu yapılmış olan has baklava, Çorum mantısı, su böreği, Çorum şekerlemesi gibi yiyeceklerin yapımı ile ilgili kurslar açacaklarını belirten Başkan Aşgın, “Eğitimler vereceğiz, üretim atölyeleri ve ortak satış noktalarını oluşturacağız. Geleneksel Çorum mutfağını gelecek nesillere aktaracak, ilimizin tanıtımına katkı sağlayacağız. Açılacak atölyelerden, öncelikle dezavantajlı kesimler olmak üzere; kadınlar, gençler, engelliler ve tüm Çorum halkı faydalanabilecek. Toplam 3 Milyon 530 Bin TL’lik projenin yüzde 75’ini yani 2 Milyon 647 Bin TL’sini OKA karşılayacak. Projemiz şimdiden şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.