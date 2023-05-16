Ortaköy Belediye Başkanlığının ilçe merkezinde devam ettirdiği okul servisi uygulamasından dolayı ilçe merkezinde eğitim gören öğrenciler, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbikr’e teşekkürlerini iletti.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, öğrenciler için uygulamaya aldıkları okul servisi hizmeti ile öğrencileri ilçe merkezinde bulunan okullara Belediye’ye ait minibüs ile ücretsiz olarak taşıdıklarını belirterek, “Servisler, özellikle yağmurlu ve soğuk havalarda çocuklarımız tarafından büyük bir ilgi görüyor. Hafta içi her gün sabah, öğle ve öğle sonu gidiş-geliş olmak üzere öğrencilerimizin okullarına ulaşımına katkı sağlıyoruz. Sağ olsun öğrencilerimiz de bu hizmetimizden memnun kalmış ve teşekkürlerini ilettiler. Bizlerin en büyük mutluluğu bu çocuklarımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Onlar bizim geleceğimiz. Bu uygulamamız eğitim-öğretim dönemi bitimine kadar devam edecek ve her yıl da devam ettireceğiz” dedi. (Haber Merkezi)