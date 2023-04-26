24.04.2023 tarihinde bir otomobil ile N.S'ye ait Gülabibey Mahallesi ve Çepni Mahallesi'ndeki 2 çay ocağına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, Çepni Mahallesi'ndeki çay ocağında çalışan Murat Ü. (47) ve müşteri Fazlı G. (22) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kısa süre sonra ise Çorum-Ankara yolunda hareket halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıları gerçekleştirdikten sonra firar eden Oğuzhan A., Emir Ç. ve Samet Y., 1 adet tabanca ile birlikte Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(Tugay Göktürk)