Çorum Organize Sanayi Bölgesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ÇOSİAD) ve Çorum Teknokent iş birliği ile düzenlenen seminere iş insanları katıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Çorum OSB Müdürü Özden Özgür Yalçın, Türkiye’nin Almanya’yla olan dış ticaret rakamları ve Türkiye Dış Ticareti’nde Almanya’nın yeri hakkında bilgiler verdi.

Yalçın, “2022 yılı rakamlarına göre 21 milyarlık ihracatımız yaklaşık yüzde 10’luk bir artışla Almanya 24 milyar dolar toplam da 45 milyar dolar bir dış ticaret hacmimiz söz konusu.” dedi.

Almanya’yla dış ticarette birinci sırada otomotiv endüstrisi olduğunu belirten Yalçın, otomotiv sektörünü hazır giyim ve konfeksiyon, demir ve demir dışı metaller, elektrik ve elektronik alanlarının takip ettiğini aktardı.

Türkiye’de yerleşik yaklaşık 8 bine yakın Alman şirketin enerjiden çok farklı alanlarda hizmet sektöründe, imalatta ülkemizde faaliyet gösteren bir yapı sergilediklerini kaydeden Yalçın, Çorum ihracatına bakıldığında 2021-2022 yıllarında Almanya’yla ihracatta yüzde 13’lük bir artış görüldüğünü ifade etti.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ÇOSİAD) Başkanı Bülent Demirci ise Çorum ve Türkiye genelinde bugün gelinen noktada ne kadar gurur duyulsa az olduğunu söyledi. İhracatta gelinen seviyenin önemli olduğunu vurgulayan Demirci, “Çorum sanayicilerinin OSB firmalarıyla birlikte bu başarıya katkı verdiğini düşünüyorum. Bugün bu çıtayı nasıl daha yukarıya yükseltebiliriz bunu konuşuyor olmaktan da sevinç duyuyorum.” dedi.

Gelişme ve ilerlemenin sürekli bir değişimi gerektirdiğini dile getiren Demirci, şöyle devam etti: “Çalışmak ve üretmek önemli ama değişimi de yakinen takip etmeliyiz. Otonom araçlar, yapay zeka, biyoteknolojik gelişmeler gibi yeni kavramlar artık hayatımızda. Bu alanlarda gelişmenin ilerlemenin en önemli unsurunun yetişmiş iş gücü olduğunu düşünüyorum.”

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdurrahman İstanbulluoğlu da selamlama konuşmasında Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti (Almanya) Kalkınma Ajansı yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Toplantının devamında seminerde yurt dışında faaliyette bulunmak, iş geliştirmek ve yeni pazarlar kazanmak isteyen yatırımcılara Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti (Almanya) Kalkınma Ajansı yetkililerince, ticaret ve yatırım fırsatları tanıtıldı.