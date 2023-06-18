Bankaların ticari kredilerde musluklarını hâlâ açmadıklarını dile getiren Erdal, “Kredi vermek için seçim sonrasını işaret eden bankalar seçim bitmesine rağmen ticari kredi vermiyor veya talep edilenin çok altında bir miktarı onaylıyor. Krediye ulaşma zorluğu devam ediyor ve işletmelerimiz nakite ulaşımda büyük sorun yaşıyor” dedi.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin nakit akışını sağlamakta zorlandığına vurgu yapan Erdal, “Özel bankalar ise neredeyse hiç ticari kredi vermiyor. Bazı bankalar ticari kredileri tamamen kapatırken bazıları yüzde 60-70 yıllık faiz oranıyla çok düşük miktarlarda kredileri onaylıyorlar” diye konuştu.

Bu şekilde işletmelerin ayakta kalamayacağını ve bu belirsizlik ortamının işletmeler açısından daha fazla sürdürülemez olduğuna dikkat çeken Murat Erdal, “Uzun yıllardır verilen emek, çaba ve birikimlerimizin bu süreçte yok olmasını istemiyor, bu uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini istiyoruz. İşletmelerimizin uygun şartlarda rahatlıkla finansmana ulaştırılması için kalıcı çözümleri devlet büyüklerimizden talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.