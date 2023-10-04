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Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında üç farklı muharip üstten kalkan savaş uçakları, sınırdan 140 kilometre derinlikteki Asos dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki teröristlerin kullandığı noktaları eş zamanlı vurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’a hava harekatı düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak Kuzeyinden halkımıza ve güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru haklarımız doğrultusunda, Irakin Kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bulunan terörist hedeflerine 01 Ekim 2023 saat 21.00’da hava harekâtları icra edilmiş, hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve oluşan toplam 20 hedef imha edilmiştir.