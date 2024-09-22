Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil'de toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine 17 ve 18 Eylül'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda, Gara'da 8, Hakurk'ta 4 ve Kandil'de 5 olmak üzere 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edileceği kaydedildi.

Editör: HABER MERKEZİ