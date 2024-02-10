Allah’ın en şerefli varlığı insan,
bu onuru koruyor mu insan?
En şerefli varlık insan
Böyle emreyledi Yezdan (1)
Kendindeki bu izzeti (2)
Korumadı asi (3) insan
Fani alem bir imtihan
Kazanmalı bunu insan
Madem vardır nefis, şeytan
Bunu bilmelidir insan
Arzulara gem vurmalı
Günahtan uzak durmalı
Sıkıntılar hep buradadır
Buna tedbirli olmalı
İnsan olmak bir sanattır
Kuşu uçuran kanattır
İman ehli güzel amel
İnsan için bir kanattır
Aslı birdir nesli birdir
Kadın erkek hepsi birdir
Kimi hayır, kimi şerdir
Kimisi bilgi yoksunu, kimisi de asil pirdir
Bedeni bir ruhu birdir
Kanı birdir canı birdir
Kimi can can gerçek insan
İnsan olmak gerçek zordur
Hak adalet nedir bilmez
Bilir de işine gelmez
Merhameti kısıtlıdır
Ömründe gözyaşı silmez
Değerini yitirmiştir
Onurunu bitirmiştir
Ne yazık ki bu kişiler
İnsanlığı batırmıştır
Sen de insan, ben de insan
O da insan şu da insan
Oluk oluk kan akıyor
İnsanoğlu olmuş yamyam
Tüm insanı böyle sanma
Görünüşe hiç aldanma.
Elde ne yüceler vardır,
Sakın onlardan ayrılma.
Yemez yedirir aşını,
Eğmez kimsenin kaşını.
Öyle asil bir ruhtur ki,
Asla kaldırmaz başını.
Görüşte hepsi insan,
Kimi köle, kimi sultan.
Fani dünya nefis şeytan
Odur insanları bozan.
O da insan, bu da insan,
Hayat çetin, geçim yaman.
Ne olurlar olsun
Neticede hepsi insan.
(Fikrettin ÇIPLAK)
(1) isyan eden
(2) Allah
(3) şeref, onur